Lazio, Fdi Abruzzo: con vittoria Rocca più sinergia con Marsilio

Lunedì 13 febbraio 2023 - 17:43

Soprattutto su infrastrutture

L’Aquila, 13 feb. (askanews) – “Così come già avviene con la Regione Marche, adesso, con la vittoria di Rocca nel Lazio, la nostra Regione potrà lavorare con maggiore sinergia, soprattutto sulle infrastrutture. Il dialogo e l’azione spesso congiunta tra Marsilio e il collega Acquaroli hanno accelerato molti procedimenti in corso, non ultima la ripresa immediata dei lavori sulla A14. Allo stesso modo, un’interlocuzione più celere e concreta con la Regione Lazio, in particolare sul progetto del raddoppio ferroviario Roma-Pescara, darà ottimi frutti nel reciproco interesse delle popolazioni”. Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, in merito alla vittoria nel Lazio di Francesco Rocca.