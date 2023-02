Lazio, Conte: contano i programmi non le accozzaglie elettorali

Lunedì 13 febbraio 2023 - 20:48

Roma, 13 feb. (askanews) – “Un’accozzaglia e un cartello elettorale non ci avrebbero portato da nessuna parte. Per noi contano i programmi, a noi non interessa vincere con un cartello elettorale, fermo restando che i cartelli elettorali non ci avrebbero portato da nessuna parte. La somma algebrica ci avrebbe dato comunque perdenti. In politica conta anche la coesione e noi non siamo stati capaci di comunicare ai cittadini la solidità e la concretezza del nostro progetto politico”. Così il leader di M5s, Giuseppe Conte, commentando i risultati delle elezioni regionali nella sede di via Campo Marzio.“Abbiamo costruito un fronte in coalizione con un’area progressista ecologista di sinistra, un laboratorio in cui siamo stati costretti dalle scelte del Pd. Il risultato non è soddisfacente ma sicuramente dobbiamo continuare a lavorare”, ha aggiunto.