Attività di governo del 9 febbraio 2023

Lunedì 13 febbraio 2023 - 10:39

Roma, 13 feb. (askanews) –Approvati missione e stanziamenti per interventi urgenti Italia a sostegno Turchia e Siria colpite dal terremotoIl Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 17.10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vicepresidente Antonio Tajani. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 17.32.Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, per la durata di sei mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica araba di Siria il 6 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Per l’attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione, da attuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede nel limite di euro 11.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali; l’ulteriore stanziamento di euro 2.470.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara;l’ulteriore stanziamento di euro 54.200.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell’isola di Ischia (NA) a partire dal giorno 26 novembre 2022.NomineIl Consiglio dei Ministri ha deliberato le seguenti nomine: su proposta del Presidente del Consiglio, vista la designazione da parte del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, la nomina a Commissario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano (Ventotene) del dottor Giovanni Maria Macioce, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, sentiti il Comitato direttivo dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo” e il Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, il conferimento dell’incarico di Direttore della stessa Agenzia al dott. Carlo Cacciamani; su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, la nomina al grado di ambasciatore dei ministri plenipotenziari Pier Francesco Zazo, Luca Ferrari (confermato nella posizione di fuori ruolo), Mario Cospito (confermato nella posizione di fuori ruolo), Aldo Amati (confermato nella posizione di fuori ruolo), Francesco Azzarello, Nicoletta Bombardiere e Giorgio Novello; su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, il conferimento dell’incarico di Capo Dipartimento per gli affari di giustizia al dott. Luigi Giuseppe Birritteri, magistrato ordinario.Leggi regionaliIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato 37 leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:la legge della Regione Sardegna n. 22 del 12/12/2022 “Norme per il sostegno e il rilancio dell’economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio”;la legge della Regione Veneto n. 28 del 09/12/2022 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”;la legge della Regione Abruzzo n. 31 del 13/12/2022 “Rendiconto generale per l’esercizio 2021”;la legge della Regione Abruzzo n. 32 del 13/12/2022 “Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti”;la legge della Regione Calabria n. 43 del 14/12/2022 “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della giunta regionale e sulla dirigenza regionale)”;la legge della Regione Marche n. 27 del 02/12/2022 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”;la legge della Regione Calabria n. 44 del 16/12/2022 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”;la legge della Regione Calabria n. 45 del 16/12/2022 “Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia)”;la legge della Regione Toscana n. 43 del 14/12/2022 “Disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Modifiche alla l.r. 3/2009′;la legge della Regione Valle d’Aosta n. 31 del 07/12/2022 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell’industria e dell’artigianato’;la legge della Regione Piemonte n. 25 del 20/12/2022 “Disposizioni concernenti l’odontoiatria solidale’;la legge della Regione Piemonte n. 26 del 20/12/2022 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo)’;la legge della Regione Calabria n. 49 del 23/12/2022 “Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024′;la legge della Regione Calabria n. 50 del 23/12/2022 “Legge di stabilità regionale 2023′;la legge della Regione Calabria n. 51 del 23/12/2022 “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2023-2025′;la legge della Regione Calabria n. 52 del 23/12/2022 “Modifiche alle leggi regionali 19/2002, 20/1999, 24/2008, 3/2018, 13/1983, 2/2001, 47/2018, 42/2017 e 22/2020. Utilizzo graduatorie’;la legge della Regione Calabria n. 53 del 23/12/2022 “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (interventi Regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza)’;la legge della Regione Calabria n. 55 del 23/12/2022 “Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (legge finanziaria)’;la legge della Regione Emilia Romagna n. 24 del 27/12/2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (legge di stabilità regionale 2023)’;la legge della Regione Emilia Romagna n. 25 del 27/12/2022 “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025′;la legge della Regione Lazio n. 21 del 27/12/2022 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio Finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”;la legge della Regione Abruzzo n. 35 del 27/12/2022 “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione)’;la legge della Regione Abruzzo n. 38 del 27/12/2022 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzia delle Entrate’;la legge della Regione Abruzzo n. 39 del 27/12/2022 “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’implementazione del progetto SHERPA – SHaredknowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations, finanziato con i fondi del Programma Interreg MED 2014- 2020′;la legge della Regione Abruzzo n. 40 del 27/12/2022 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Pagamento a favore di EDISON ENERGIA SPA della fattura n. 2900039858 del 17/11/2015 – Fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme – Regione Abruzzo n. 1000023479 ‘Dipartimento Territorio e Ambiente’;la legge della Regione Abruzzo n. 41 del 27/12/2022 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi – Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE – Annualità 2019-20′;la legge della Regione Abruzzo n. 42 del 27/12/2022 “Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l’intervento denominato ‘Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara’ – CUP J25B17000020001. Pagamento anticipo e acconto per euro 100.568,21 – ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)’;la legge della Regione Abruzzo n. 43 del 27/12/2022 “Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell’Aquila per euro 200.000,00, derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna’ – CUP C13I17000000002 – ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)’;la legge della Regione Abruzzo n. 44 del 27/12/2022 “Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Capitignano derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Capitignano per l’intervento denominato ‘Completamento struttura sportiva comunale’ – CUP G96J15000370002. Pagamento saldo per euro 14.940,00 – ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)’;la legge della Regione Abruzzo n. 45 del 28/12/2022 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB)’;la legge della Regione Abruzzo n. 46 del 28/12/2022 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità’;la legge della Regione Lombardia n. 31 del 28/12/2022 “Istituzione del mese e della giornata regionale dell’anziano’;la legge della Regione Piemonte n. 27 del 27/12/2022 “Istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo mediante fusione dei Comuni di Moransengo e Tonengo in Provincia di Asti’;la legge della Regione Piemonte n. 28 del 27/12/2022 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2023 e disposizioni finanziarie’;la legge della Regione Sardegna n. 24 del 23/12/2022 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2023′;la legge della Regione Sardegna n. 25 del 23/12/2022 “Disposizioni in tema di campagne pubblicitarie realizzate nell’anno 2022′;la legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 – 2025′.