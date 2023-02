Ucraina, fonti Palazzo Chigi: sostegno governo è saldo e convinto

Domenica 12 febbraio 2023 - 19:53

"Previsto nel programma e confermato in tutti i voti parlamentari"

Milano, 12 feb. (askanews) – “Il sostegno all’Ucraina da parte del Governo italiano è saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l’Esecutivo”. Lo sottolineano fonti di palazzo Chigi, dopo le parole di Silvio Berlusconi su Zelensky e sulla guerra in Ucraina.