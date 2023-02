Domenica 12 febbraio 2023 - 14:00

Il candidato del centrodestra alla presidenza

Roma, 12 feb. (askanews) – “Votare è un diritto e un dovere, è il modo che abbiamo per far sentire la nostra voce. Buon voto a tutte e tutti!”. Lo afferma Francesco Rocca, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra, con un messaggio via Twitter dopo aver votato.