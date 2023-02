Crolla l’affluenza alle Regionali in Lazio e Lombardia

Domenica 12 febbraio 2023 - 16:54

Rispetto a consultazioni 2018.

Roma, 12 feb. (askanews) – Affluenza in forte calo alle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Alle 12, secondo i dati comunicati dal ministero dell’Interno, hanno votato l’8,54% degli aventi diritto, a fronte del 19,09% nelle consultazioni regionali del 2018. Nel Lazio ha votato il 7,49%, dal 17,35% delle precedenti consultazioni, mentre in Lombardia l’affluenza alle 12 è stata del 9,26%, dal 20,35% delle precedenti consultazioni.Voz/Int13