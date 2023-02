Regionali in Lazio e Lombardia, oltre un quarto di italiani al voto

Sabato 11 febbraio 2023 - 11:15

Primo test elettorale per il governo Meloni

Milano, 11 feb. (askanews) – Sono oltre 13 milioni i cittadini di Lazio e Lombardia chiamati alle urne, domenica 12 e lunedì 13 febbraio, per il rinnovo dei governi regionali. In Lombardia (9 milioni e 943mila abitanti) saranno chiamati a votare 8 milioni e 349mila elettori; in Lazio (5 milioni e 714mila abitanti), gli aventi diritto sono invece 4 milioni e 815mila. In totale si tratta di oltre un quarto della popolazione italiana e degli aventi diritto al voto.Il risultato della consultazione, che eleggerà i nuovi presidenti e i Consigli regionali delle due più popolose regioni italiane, sarà letto anche come il primo banco di prova del governo dopo le elezioni politiche del 25 settembre scorso. Un significato politico, per questa tappa intermedia in vista delle elezioni europee del prossimo anno, che i leader del centrodestra hanno già attribuito: “La vittoria di domenica e lunedì avrà anche un riflesso nazionale, perché confermerà la vittoria della nostra maggioranza che dopo molti anni è arrivata alla guida del Paese con la signora Giorgia Meloni”, ha detto Silvio Berlusconi dal palco a Milano insieme agli altri leader della coalizione, in chiusura della campagna elettorale lombarda. Analoghe le dichiarazioni della premier: “Col voto di domenica e lunedì, dimostrate quale Italia è quella vera, cosa pensa davvero l’Italia”,áha detto Giorgia Meloni.Il centrosinistra, che si presenta in coalizione con il Movimento 5 stelle in Lombardia, senza Terzo polo, e in coalizione con il Terzo polo, senza Movimento 5 stelle, nel Lazio, considera invece “aperta” la sfida nelle due regioni. Il centrodestra si presenta invece nella sua formulazione di governo al fianco dei propri candidati in entrambe le regioni.In Lombardia “la sfida è tra me e Fontana”, ha ripetuto nelle ultime settimane il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, chiedendo la fiducia agli elettori del Terzo Polo come voto “utile” per mandare a casa l’attuale presidente di Regione.Queste le coalizioni: Fontana conta su Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, oltre che della sua lista civica. Moratti è in lizza oltre che col sostegno del Terzo polo, anche con quello della sua lista civica; Majorino è appoggiato dal Pd, del M5s, dell’alleanza VerdiSinistra e Reti Civiche e della sua lista civica. Mara Ghidorzi, la quarta sfidante, è invece la candidata di Unione popolare.Nel Lazio è corsa a sei: Alessio D’Amatoá(centrosinistra), Francesco Roccaá(centrodestra),áDonatella Bianchiá(M5S),áRosa Rinaldiá(Unione Popolare),áFabrizio Pignalberiá(Quarto Polo e Insieme per il Lazio) eáSonia Pecorilliá(Partito Comunista Italiano). A sostegno di D’Amato sette liste: Pd, Psi, Azione e Italia viva (Terzo polo), Demos, +Europa Radicali e Volt, Verdi sinistra e Possibile, Lista Civica D’Amato presidente. Con Rocca Fratelli D’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Rinascimento, Unione di Centro, e Lista Civica per Rocca Presidente. Donatella Bianchi è appoggiata dal Movimento 5 Stelle e dal Polo Progressista. Sonia Pecorilli è la candidata per il Partito Comunista Italiano. Fabrizio Pignalberi invece è sostenuto daáQuarto Polo e Insieme per il Lazio. Rosa Rinaldi è candidata per Unione Popolare di Luigi De Magistris.Come si vota. Per contrastare l’astensionismo, si torna a votare su due giorni, come ha stabilito un decreto del governo approvato a dicembre scorso. I seggi resteranno dunque aperti dalle 7 alle 23 di domenica 12 e dalle 7 alle 15 di lunedì 13. La legge elettorale prevede l’elezione diretta sia del presidente di Regione sia del Consiglio regionale, in un’unica tornata, a suffragio diretto.Non è previsto il ballottaggio: vince chi prende più voti. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con l’applicazione di un premio di maggioranza. La coalizione del presidente eletto ottieneáalmeno il 55%ádei seggi in Consiglio regionale, se il candidato presidente ottiene il 40% dei voti, e almeno il 60% se supera il 40%. In Lombardia, poi, vige la regola secondo cui la coalizione vincente non può avere più del 70% dei seggi dell’intero Consiglio regionale.I consiglieri eletti saranno rispettivamente 80 in Lombardia (12 il numero delle circoscrizioni) e 51 nel Lazio (5 circoscrizioni).Le elezioni regionali prevedono la possibilità del voto disgiunto. Ecco le principali regole: 1. Se l’elettore vota solo per il candidato presidente, il voto non si estende alla lista o alle liste collegate; 2. Se l’elettore vota solo per la lista, il voto si estende anche al candidato presidente ad essa collegato; 3. L’elettore può votare per una lista e per un candidato presidente collegato alla lista stessa; 4. L’elettore può votare per una lista e per un candidato presidente non collegato alla lista stessa (voto disgiunto).Per votare occorre, come di consueto, un documento d’identità e la tessera elettorale. L’elettore può esprimere una o due preferenze, scrivendo a fianco della lista prescelta, nelle apposite righe, il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati consiglieri regionali compresi nella lista stessa; se l’elettore esprime due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista. E’ importante sottolineare che se l’elettore indica due uomini o due donne verrà annullata la seconda preferenza.A condizionare l’affluenza al voto saranno anche le condizioni meteorologiche. Per domenica e lunedì sia nel Lazio sia in Lombardia è previsto sereno, con temperature basse. Alle ultime elezioni politiche dello scorso settembre l’astensione in Lombardia è stata del 30 per cento e nel Lazio del 36 per cento, in crescita rispetto alle ultime elezioni regionali (2018), quando non andò alle urne il 27 per cento degli elettori lombardi e il 33 per cento di quelli del Lazio.Mda/Int13