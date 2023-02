Fvg, Schlein: Moretuzzo ha costruito alternativa a centrodestra

Sabato 11 febbraio 2023 - 15:30

"Puntiano su beni pubblici, da sanità a scuola fino all'ambiente"

Udine, 11 feb. (askanews) – Il candidato del Centrosinistra e del M5S alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, Massimo Moretuzzo “è persona che stimiamo, che supporteremo, con intorno una coalizione in grado di costruire un’alternativa anche al Governo di destra di Massimiliano Fedriga che ha fatto piuttosto danni, in questi anni”. Così a Udine Elly Schlein, una dei quattro candidati alla segreteria Pd.“Noi vogliamo mettere al centro – ha detto in un incontro a Udine – una nuova visione per questa regione, che punti sui beni pubblici fondamentali, sulla sanità pubblica, da garantire a tutti, in modo sempre più capillare anche nelle aree interne e montane, sulla scuola pubblica, con un grande investimento sull’istruzione, e poi sulla questione ambientale, che questa destra purtroppo non vede”.