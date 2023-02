Pd, Cuperlo: discussione bella, clima di sincerità e rispetto

Venerdì 10 febbraio 2023 - 19:03

Ce ne era bisogno, le avversità non ci sono

Milano, 10 feb. (askanews) – “Ho stima, rispetto e amicizia per tutti e tre, Stefano lo conosco da qualche decennio, siamo cresciuti insieme nella stessa organizzazione giovanile, anche se lui e qualche anno più giovane di me, Elly e Paola le conosco da meno tempo, anche per motivi generazionali, ma è una discussione bella e di questo ce ne era bisogno”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, candidato alle primarie per la segreteria del Pd, a proposito dei concorrenti Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli, tutti a Milano per un evento a favore del candidato alla presidenza della Lombardia Pierfrancesco Majorino. Con gli altri candidati “le avversità non ci sono, si discute in un clima di sincerità e anche di rispetto” ha aggiunto.“Per quanto mi riguarda il passo in avanti l’ho fatto perché non capivo se ancora una volta rischiavamo di mettere la polvere sotto al tappeto e di non discutere seriamente le ragioni della sconfitta, l’ultima ma anche quelle che l’hanno preceduta, e il bisogno di ricollocare i valori, l’idea di questo Partito democratico dell’Italia nei prossimi mesi e dei prossimi anni. Il nostro è stato un contributo per allargare, per arricchire, ho girato l’Italia in lungo il largo e gran parte delle persone che ho incontrato, e sono state tantissime, mi hanno detto ‘questa volta sarai stato a guardare, mi avete dato una ragione per partecipare’, Fosse solo questo abbiamo dato una mano a incamminarci sul sentiero giusto” ha proseguito.“Questo è un fine settimana importantissimo, con i congressi di circolo, in tutte le regioni è l’ultimo weekend, in Lombardia e nel Lazio lo faranno la prossima settimana, ma è il momento più bello del nostro congresso, il momento della libertà quella della scelta, della ricchezza di proposte diverse, il mio appello è ‘riempite questi circoli e fatevi sentire'” ha concluso Cuperlo.