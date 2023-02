Migranti, De Luca: affrontiamo problemi che governo non risolve

Venerdì 10 febbraio 2023 - 17:26

Al di là di propaganda e demagogia situazione sbarchi è identica

Napoli, 10 feb. (askanews) – “Stiamo affrontando, con senso di responsabilità, problemi che il governo non risolve, mi riferisco ai migranti”. A dirlo è il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì riferendosi allo sbarco, lo scorso lunedì, di 106 migranti a bordo della Sea Eye 4 nel porto di Napoli. “Al di là di due mesi di propaganda e demagogia, la situazione degli sbarchi di migranti è esattamente quella di cinque o 10 mesi fa, con l’aggravante di una componente di disumanità – ha sottolineato -. Sono morte tre persone a bordo della nave che ha attraccato, poi, nel porto di Napoli”.Il governatore ha poi rivendicato: “Rispetto a quel centinaio di migranti, il grosso del lavoro è stato fatto dalla Regione Campania e dalle nostre strutture sanitarie, dai controlli a bordo per i quali ringrazio ancora i nostri medici che hanno fatto i controlli non appena la nave è entrata in acque territoriali campane per verificare la situazione sanitaria e anche eventuali patologie contagiose”. “Abbiamo cercato di fare il nostro dovere di esseri umani, interessati ad aiutare la povera gente e non a fare demagogia senza concludere nulla”, ha concluso De Luca.