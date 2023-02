Meloni: sui balneari interlocuzione con l’Ue per trovare soluzioni

Venerdì 10 febbraio 2023 - 13:20

"Vogliamo difendere mondo produttivo"

Roma, 10 feb. (askanews) – “Credo che ci siano interlocuzioni da avviare per capire quale sia l’effettiva scarsità del bene e ragionare per difendere un mondo produttivo. Vedremo nelle prossime ore quali saranno le tempistiche, è uno dei dossier su cui siamo impegnati anche in interlocuzione con la Commissione europea, per cercare delle soluzioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo a chi le chiedeva una risposta alle sollecitazioni dell’Ue a chiudere la questione dei balneari.Afe/Int13