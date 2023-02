Mattarella: nessuno deve avere paura della verità. La verità rende liberi

Venerdì 10 febbraio 2023 - 12:08

La Repubblica ha riconosciuto omissioni ed errori

Roma, 10 feb. (askanews) – “Nessuno deve avere paura della verità. La verità rende liberi. Le dittature – tutte le dittature – falsano la storia, manipolando la memoria, nel tentativo di imporre la verità di Stato”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale per il Giorno del Ricordo.“La nostra Repubblica trova nella verità e nella libertà i suoi fondamenti e non ha avuto timore di scavare anche nella storia italiana per riconoscere omissioni, errori o colpe”, ha aggiunto il capo dello Stato.“La legge sul ‘Giorno del Ricordo’ ha avuto il merito di rimuovere definitivamente la cortina di indifferenza e, persino, di ostilità che, per troppi anni, ha avvolto le vicende legate alle violenze contro le popolazioni italiane vittime della repressione comunista” ha sottolineato Mattarella.“Per molte vittime, giustiziate, infoibate o morte di stenti nei campi di prigionia comunisti, l’unica colpa fu semplicemente quella di essere italiani”.Per il capo dello Stato infatti “la politica brutalmente antislava perseguita dal regime fascista, sono eventi storici che nessuno oggi può mettere in discussione” ma va detto “con fermezza, che è singolare, è incomprensibile, che questi aspetti innegabili possano mettere in ombra le dure sofferenze patite da tanti italiani. O, ancor peggio, essere invocati per sminuire, negare oaddirittura giustificare i crimini da loro subiti”.“Siamo oggi qui, al Quirinale, per rendere onore a quelle vittime e, con loro, a tutte le vittime innocenti dei conflitti etnici e ideologici”. Mattarella, sottolinea il valore delle celebrazioni del Giorno del Ricordo il cui senso è “restituire dignità e rispetto alle sofferenze di tanti nostri concittadini.Sofferenze acuite dall’indifferenza avvertita da molti dei trecentocinquantamila italiani dell’esodo, in fuga dalle loro case, che non sempre trovarono solidarietà e adeguato rispetto nella loro madrepatria”.“Le sofferenze subite dai nostri esuli, dalle popolazioni di confine, non sono non possono essere motivo di divisione nella nostra comunità nazionale ma, al contrario, richiamo di unità nel ricordo, nella solidarietà, nel sostegno”.Gal/Int13