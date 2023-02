Lombardia, Moratti: Majorino sempre politico, non ha mai lavorato

Venerdì 10 febbraio 2023 - 15:22

Io ho iniziato a vent'anni, sempre chiamata come civica

Milano, 10 feb. (askanews) – Il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, “non ha mai lavorato perché è stato sempre solo politico”. Lo ha detto ieri sera la candidata civica e del Terzo Polo, Letizia Moratti, durante un incontro elettorale in provincia di Monza e Brianza.“Io ho iniziato a lavorare a vent’anni, di lavoro ne conosco, ho gestito imprese pubbliche e private, organizzazioni complesse, il bilancio dello Stato che riguardava l’istruzione, la Rai che era disastrata e l’ho sistemata nel giro di due anni, quindi so dove mettere le mani e il tema è proprio quello. Abbiamo bisogno di chi sa gestire” ha aggiunto.“Io non sono politica, vengo da un’esperienza civica e quando sono stata chiamata sono sempre stata chiamata come civica: a mettere a posto la Rai, al ministero anche se certamente sostenuto dal centrodestra, sempre civica anche al Comune di Milano e come tecnica a mettere a posto il disastro della sanità in Lombardia” ha concluso Moratti.