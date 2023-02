Lombardia, Majorino: invertito racconto centrosinistra allo sbando

Venerdì 10 febbraio 2023 - 17:01

Sfida dura, ma ora aperta, dobbiamo lavorare fino all'ultimo

Milano, 10 feb. (askanews) – “Siamo veramente alle battute finali, io corro e correremo, abbiamo fatto molto bene a metterci tutta questa passione ed energia perché abbiamo invertito quello che era il racconto di un centrosinistra, di un’alleanza totalmente allo sfascio, allo sbando, come due mesi fa appariva”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra e Movimento Cinque Stelle alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, durante un incontro elettorale a Lecco.“Sappiamo che è una sfida dura, ma sappiamo anche che è una sfida aperta e ci vogliamo provare con tutta la forza, tra l’altro avendo oggi l’opportunità e l’occasione di portare aria fresca, nuova, in una regione che ne ha proprio bisogno, forti delle nostre idee e del contributo di questa bella alleanza che abbiamo creato” ha aggiunto.“Mancano poche ore alla fine della campagna elettorale, o meglio di quella fatta di azione pubblica, ed è giusto essere molto precisi essere su questo, ma il tamtam informale tra gli amici, tra i conoscenti, tra i cittadini, potrà continuare fino all’ultimo istante possibile” ha proseguito l’europarlamentare del Pd.“Letizia Moratti non è in partita rispetto a chi arriva primo, dunque noi dobbiamo lavorare fino all’ultimo dialogando con i cittadini che hanno votato Terzo Polo e che, come noi, pensano che le cose debbano cambiare” ha concluso.