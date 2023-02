Lombardia, Cuperlo: ottimista e fiuducioso per Majorino

Venerdì 10 febbraio 2023 - 19:05

Ha fatto una bellissima campagna elettorale, generosissima

Milano, 10 feb. (askanews) – Quella di Majorino per la presidenza della Lombardia è un sfida difficile “statisticamente, perché qui governano da 28 anni, però Pierfrancesco ha fatto una bellissima campagna elettorale, generosissima, partecipata, ha raccontato il futuro di questa regione per come la vede lui, per come la vediamo noi, voglio essere ottimista e fiducioso”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, a Milano con gli altri tre candidati alla segreteria del Pd.“Una decina di giorni fa ho fatto questa proposta: perché non facciamo una chiusura? L’idea era a Roma e a Milano, ma poi per problemi logistici lo facciamo qui, abbiamo mandato dei video per Alessio d’Amato impegnato in questa sfida nel Lazio, invece qui siamo presenti tutti e quattro con il segretario regionale Vinicio Peluffo, con la segretaria metropolitana Silvia Roggiani, e naturalmente Pierfrancesco per il rush finale” ha aggiunto.“Oggi mettiamo davanti a tutto le regionali, in Lombardia e nel Lazio, perché se martedì il titolo sui giornali fosse ‘Lombardia: adesso si cambia’, allora cambierebbe molto in questa regione ma anche nel Paese” ha concluso.