Lombardia, Conte: su etica pubblica Majorino ci ha dato garanzie

Venerdì 10 febbraio 2023 - 15:05

Candidatura non è nata da incontro vertici ma da confronto programmi

Roma, 10 feb. (askanews) – “Non siamo arrivati a Majorino con un incontro di vertice, abbiamo verificato se c’erano i presupposti per la condivisione di un programma. Il Pd lombardo, a differenza di quello laziale, ha accettato tutti i nostri punti e direi anche con entusiasmo. Dopo abbiamo parlato del candidato che loro avevano indicato ma per loro conto”. Lo ha detto i leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato da Telelombardia sul tema delle elezioni regionali.“Dobbiamo mantenere alta l’etica pubblica, abbiamo chiesto questo – ha spiegato l’ex premier – a Majorino, ci ha dato tutte le garanzie, di qui nasce la candidatura comune. Siamo assolutamente convinti che sia il giusto interprete di questo progetto politico. Noi non facciamo valutazioni estetiche, non facciamo passerelle, non stiamo a guardare aspetti fisici, noi guardiamo alla sostanza. Majorino è una persona di sostanza”, ha concluso Conte.