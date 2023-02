Lombardia, confronto tra candidati si accende su liste d’attesa

Venerdì 10 febbraio 2023 - 11:23

Majorino: vicenda scandalosa: Fontana: ossessionati dal privato

Milano, 10 feb. (askanews) – Il confronto tv tra i candidati alla presidenza della Regione Lombardia si è acceso stamane attorno a uno dei temi più dibattuti della campagna elettorale: le liste d’attesa nella sanità. Per Pierfrancesco Majorino “sono una vicenda scandalosa” che il candidato dem indica come primo tema da affrontare in caso di elezione. “Non si capisce perché i cittadini debbano contribuire a pagare per avere accesso in tempi accettabili al diritto alla cura. E non ho capito perché Fontana e Moratti non hanno fatto le cose che hanno detto. Bisogna potenziare la Sanità pubblica, Fontana”, ha affermato Majorino rivolto al presidente della Regione uscente nel corso della registrazione del secondo e ultimo confronto elettorale tra i quattro candidati alla presidenza della Regione Lombardia, che andrà in onda stasera alle 18.15 su Raitre.Per Mara Ghidorzi, candidata presidente di Unione Popolare, bisogna intervenire sulle liste d’attesa perché è immorale non poter accedere alla cura, però bisogna farlo in maniera coerente e radicale. Intendo smantellare tutto il modello di accreditamento pubblico-privato, che è un modo per drenare risorse pubbliche verso i privati. Io voglio riprendere quelle risorse e destinarle al potenziamento della sanità pubblica”.“L’ossessione della sinistra per la medicina privata impedisce di vedere i veri numeri – ha replicato Fontana – In realtà ci sono tre regioni governate dal centrosinistra, Campania, Lazio ed Emilia Romagna che hanno più letti accreditati al privato che non la Regione Lombardia. Quindi è un’ossessione falsa anche nei numeri”. Fontana che ha aggiunto di voler “continuare il lavoro di abbattimento delle liste di attesa” e ha ricordato che “la Regione ha messo a disposizione 160 milioni per creare nuovi slot, per realizzare le prestazioni che sono state ritardate. Ragione dei ritardi – ha detto – determinata dal Covid e dalla mancanza di medici e infermieri che deriva dalla cattiva programmazione dei governi”.Letizia Moratti propone di affrontare il problema delle liste d’attesa dando “la possibilità per i medici che operano negli ospedali di esercitare la libera professione. So che è un provvedimento che sarà difficile. Perciò credo che nessun concorrente ne accenni, ma questa è l’unica via vera per dare risposte sulle liste d’attesa”.