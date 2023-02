Lombardia, Bonaccini: bel segnale essere tutti insieme per Majorino

Venerdì 10 febbraio 2023 - 19:01

Così a evento elettorale con altri candidati alla segreteria Pd

Milano, 10 feb. (askanews) – “Mi sembra che in una campagna delle primarie così civile e così senza accuse non si vedesse da tempo e la cosa mi fa veramente molto piacere. Siamo qui non per noi stessi, ma per Majorino. Secondo me è un bel segnale che siamo giustamente e ovviamente tutti assieme facendo parte della stessa”. Lo ha detto il candidato alla segreteria del Pd e presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di un appuntamento elettorale a Milano per le regionali in Lombardia, a sostegno di Pierfrancesco Majorino.“Essendo qui facevamo fatica” a essere anche nel Lazio, ha osservato, ma “questa mattina ho fatto un video per D’Amato e poi “siamo stati nel Lazio questa settimana per provare a dare una mano anche a quella campagna elettorale”. “Siamo stati tutti in campagna elettorale nel Lazio per Alessio” D’Amato, ha ribadito, “che è un ottimo candidato. Non c’è nessuna ragione per cui” non siamo nel Lazio a fare la chiusura. “Il Pd sul territorio ha deciso alleanze differenti, ma in ragione di programmi che trovavano coincidenza con chi li condivideva” ha concluso.