Lazio,Bettini: no appelli a voto disgiunto solo D’Amato ferma destra

Venerdì 10 febbraio 2023 - 09:09

"Conte? Nostre strade si incroceranno ancora ma su Lazio ha sbagliato"

Roma, 10 feb. (askanews) – “Non c’è bisogno di appelli per il voto disgiunto. Molti elettori sinceramente democratici sanno che per fermare la destra c’è solo una possibilità: votare D’Amato, il candidato più competitivo e credibile”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, si esprime sulle elezioni regionali e sulle prospettive del centrosinistra in una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.“Non è vero che abbiamo scelto D’Amato sbattendo la porta in faccia ai 5Stelle. Fin dall’inizio abbiamo espresso la volontà di trovare un candidato comune, addirittura da scegliere in una rosa indicata da Conte. A questo, lui ha risposto in una conferenza stampa ruvida e ultimativa: o vi piegate alla mia proposta, oppure ognuno per la sua strada. Non è un modo per cercare l’unità – sottolinea Bettini -. Dopo è stata naturale la scelta di D’Amato (da me appresa dalle agenzie), che si è dimostrato sul campo bravo, competente, umile e limpido nei comportamenti. Sull’inceneritore, che non è di competenza della regione, si potevano trovare soluzioni ragionevoli lavorando sulle dimensioni, le tecnologie, una consultazione popolare. Stimo Conte, l’ho difeso quando era in difficoltà e penso che in prospettiva le nostre strade si dovranno incrociare di nuovo. Ma sul Lazio ha sbagliato”.“Se Conte vuole superare il Pd nel voto di lista per poi pretendere di dare le carte nel centrosinistra? La competizione è legittima. La guerra per un reciproco annientamento sarebbe stupida. Spero in un risultato favorevole al centrosinistra anche in Lombardia, dove Majorino ha svolto una splendida campagna elettorale. Se ciò non accadrà, ci aspetteranno mesi di lotta, spero unitaria, ancora più impegnativi”, conclude.