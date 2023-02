Lazio, Zingaretti: solo D’Amato può battere la destra, votatelo

Venerdì 10 febbraio 2023 - 19:37

Ha fatto bene e farà bene

Roma, 10 feb. (askanews) – “Alessio non solo farà bene, ma ha fatto bene. Nel 2013 la Regione era raccontata come la carogna della sanità, quella regione non c’è più. E ci ha salvato dalla peggiore tragedia dalla fine della guerra. Teniamo presente il rischio che può tornare. C’eravamo candidati al Campidoglio, ma una sera Vespa chiese al capogruppo di uno dei partiti dell’allora maggioranza: ‘ma è vero che lei si è comprato coi soldi pubblici una jeep?’ E quello rispose: ‘sì perché nevicava e dovevo andare a casa’. Quello fu il giro di boa dell’indignazione popolare verso un ceto politico”. Nicola Zingaretti, dal palco di piazza Sauli a Garbatella, lancia forte il suo appoggio ad Alessio D’Amato, in corsa per la presidenza della Regione Lazio.“Il nuovo presidente della Regione Lazio avrà una regione risanata e 16 miliardi da spendere per creare la Regione del futuro”, ha detto l’ex governatore. “Ecco la differenza: coi soldi pubblici loro si compravano le jeep, noi le Tac e gli ecografi per la sanità. In Italia c’è bisogno di più giustizia per il Pianeta e le nuove generazioni, questa destra invece fa l’occhiolino alle mafie con il contante, fa rientrare i no vax nelle corsie e nello stesso tempo taglia la sanità. Parlano di popolo, ne raccolgono il malessere ma non danno risposte, non permettiamo che rimettano le mani su questa regione” ha detto Zingaretti.“Se c’è una responsabilità nella rottura con i 5 Stelle è in chi non si è assunto la responsabilità di combattere questa destra. Ma noi per due volte abbiamo vinto senza di loro. Ce lo permette la legge, ognuno voti il partito che vuole, ma è la matematica che dice che ne vince uno e se vogliamo uno che batta la destra c’è un solo nome che è D’Amato”, ha concluso.