Lazio, Gualtieri: due voti possibili, ma con Rocca si torna indietro

Venerdì 10 febbraio 2023 - 19:48

D'Amato è stato un grande assessore

Roma, 10 feb. (askanews) – “Ci sono solo due voti possibili, uno per Rocca per tornare indietro, con quella destra che ha portato la sanità ad un commissariamento, e dall’altro quello per D’Amato, più bravo e competente”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, stasera sul palco si è schierato con queste parole al fianco di Alessio D’Amato impegnato in una chiusura accorata di campagna elettorale.“È un ballottaggio. Alessio – ha detto – è stato il miglior assessore alla Sanità, sono venuti dall’Europa, dalla Francia, a vedere come si faceva. È stato il risultato della bella politica, non possiamo dissipare l’esperienza di questi anni. Importante è che ora la Regione non torni indietro e che ci sia un presidente capace di garantire una sanità pubblica, di qualità per tutti i cittadini del Lazio e in grado di sostenere Roma. In queste ore possiamo fare il sorpasso, possiamo vincere”.