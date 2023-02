Lazio, D’Amato scalda platea a Garbatella: andiamo a vincere

Venerdì 10 febbraio 2023 - 19:18

Nulla è scontato, convinciamo gli indecisi

Roma, 10 feb. (askanews) – “Noi dobbiamo andare a vincere il 12 e il 13 febbraio, dobbiamo vincere contro una destra antica, contro un mondo antico”. Alessio D’Amato chiude la sua corsa elettorale a Roma, a Garbatella, e, in piazza Sauli, circondato dai suoi, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all’ex presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, al leader centrista Carlo Calenda, si lancia in un appassionato comizio.Voce rotta dal freddo D’Amato dice: “Queste elezioni si giocheranno su tre questioni, la prima è la sanità pubblica”, ha elencato, sottolineando che Francesco Rocca del centrodestra “rappresenta gli interessi della sanità privata. Si scrive Rocca – ha detto – si legge Storace. Questa è stata la destra del commissariamento della sanità”. “La seconda questione: no al progetto dell’autonomia differenziata”, ha detto spiegando che la coalizione che rappresenta è l’unico argine. “Terza questione sono i diritti delle donne. Non si citano mai nel programma di Rocca” ha urlato dal palco D’Amato citando quanto accade in Umbria, nelle Marche, in Veneto. “Dobbiamo impedire avvenga nel Lazio” ha detto con forza. Di qui l’esortazione al voto. “Nulla è scontato, dobbiamo convincere gli indecisi e gli incerti. Ecco perchè chiedo a testa alta un voto a tutti gli elettori. Noi siamo orgoglioso del lavoro fatto in questi anni”, ha detto ancora D’Amato. “Il 12 e 13 andiamo a vincere e cambierà la narrazione, avremo un centrosinistra unito che batterà i sovranisti e i populisti. Andiamo a vincere!”.