Lazio, dai candidati ultimi appello al voto, domani sarà silenzio

Venerdì 10 febbraio 2023 - 12:15

Al Tgr Lazio parlano agli elettori

Roma, 10 feb. (askanews) – Mancano poche ore al silenzio elettorale in vista del voto di domenica e lunedì, e i candidati alla presidenza della regione Lazio nel corso del confronto tv, al Tgr Lazio, hanno lanciato uno degli ultimi appelli al voto.Donatella Bianchi, candidata del Movimento 5 Stelle, punta “semplicemente alla mia storia, al mio programma, alla mia idea di progresso che voglio portare in questa regione – ha detto – rilanciandola con rigore e coerenza ripartendo da un dibattito pubblico con i cittadini, quel che ho portato avanti in questi giorni. Chiedo di votare me per respirare un’aria nuova”, è il suo appello. Rosa Rinaldi ha spiegato: “Votate per noi, siamo Unione Popolare, una forza che si è insediata da pochissimo non ci avete visto molto”, ha rimarcato lamentando poca attenzione da parte dei media. Sonia Pecorilli del Partito Comunista Italiano non ha dubbi: “Sono 32 anni che manchiamo da contesto politico e le politiche economiche e sociali messe in atto fino ad oggi hanno dimostrato di non essere state adeguate”.Il candidato del centrodestra, Francesco Rocca, guarda al futuro e rilancia: “E’ ora di voltare pagina. Loro hanno avuto 10 anni – ha sottolineato riferendosi al centrosinistra – per dare un’anima e una direzione alla regione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Da parte mia ho una storia del fare, del fare oggi non domani – ha precisato – il mio impegno è dare risposte ai cittadini del Lazio, risposte che meritano ma aspettano da troppo tempo”. Infine Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità uscente e candidato del centrosinistra: “Votate la persona. Il voto è a turno unico e vince chi prende un voto in più. Mi avete conosciuto durante i momenti più bui della nostra storia, il covid e la pandemia, e la forza dei risultati è l’elemento che metto a disposizione di tutti gli elettori”.