Lazio, Conte: cifra incoerenza caratteristica governo, diamo segnale

Venerdì 10 febbraio 2023 - 20:21

Si è contraddetto su tutto tranne su Ucraina e su guerra a poveri

Roma, 10 feb. (askanews) – “Dobbiamo dare un segnale importante per l’inadeguatezza di questo governo” che “in pochi giorni dall’insediamento” è riuscito a “contraddirsi su tutto”. Così il presidente M5S, Giuseppe Conte, dal palco del Nuovo cinema L’Aquila, al Pigneto a Roma, per la chiusura della campagna delle Regionali nel Lazio di Donatella Bianchi, candidata sostenuta dai Cinque Stelle e dal Polo progressista.Conte ha attaccato l’esecutivo Meloni che, ha detto, “si sta caratterizzando per la cifra della incoerenza, dalle trivelle, ai Pos, ai Superbonus, arriverà il Mes, l’elenco è lunghissimo”. E poi l’autonomia differenziata “che se portata avanti così come concepita spaccherà completamente il Paese, aumenterà tutte le diseguaglianze territoriali, di genere e intergenerazionali”. E ancora: quando la Premier “diceva che la pacchia finiva in Europa, è finita per lei, per la sua propaganda”, le conclusioni del consiglio europeo, ha proseguito, “ci dà conferma che non abbiamo ottenuto nulla”.Sono “coerenti solo per due punti che devono preoccuparci: sulla guerra si muovono in piena continuità con Draghi, ormai la pace non è neanche più evocata” e secondo punto: la guerra ai poveri, vogliono smantellare la cintura di protezione” e “stanno creando le premesse di un disastro sociale”, ha concluso.