Lazio, Bianchi: sarò un presidente presente, vigilerò

Venerdì 10 febbraio 2023 - 13:35

Andate a votare, è fondamentale per il vostro futuro

Roma, 10 feb. (askanews) – “Chiedo il voto per ciò che rappresento, per quel che ho fatto nella vita e per quel che vorrei fare per questa regione. Chiedo un voto per la società civile che voglio rappresentare in pieno e per una nuova visione di politica che si basi sul progresso, sull’innovazione, su quell’idea di transizione che l’Europa ci ha trasferito con risorse importanti e questo è il momento di metterle a frutto”. E’ l’appello a votarla che Donatella Bianchi, candidata alla presidenza della regione Lazio per il Movimento 5 Stelle, ha lanciato partecipando al confronto voluto dal Messaggero.it insieme ad Alessio D’Amato, candidato per il centrosinistra, e Francesco Rocca per il centrodestra. “Sarò una presidente che vigilerà, sarò molto presente, sarò la presidente dei cittadini e mi auguro di poter portare un cambiamento nel segno dello slogan che io ho scelto, “un’aria nuova””. Bianchi ha auspicato che tanti vadano a votare facendo presente che l’astensionismo “racconta una cittadinanza lontana dalla politica e da queste scadenze fondamentali per il loro futuro”.