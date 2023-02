Giorno ricordo, Mattarella: non usare tragedie per lotta politica

Venerdì 10 febbraio 2023 - 12:10

Rispettare diverse sensibilità e punti di vista

Roma, 10 feb. (askanews) – Non bisogna utilizzare le tragedie della nostra storia come strumento di lotta politica. E’ il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo al Quirinale.“Sulla comprensione storica dei fatti che oggi ricordiamo, si è fatta molta strada nella collaborazione – rileva il capo dello Stato -. Si tratta di rispettare le diverse sensibilità e i differenti punti di vista. Sapendo che la lezione della storia ci insegna a non ripetere errori e a non far rivivere tragedie – avverte Mattarella -, men che mai a utilizzarle come strumento di lotta politica contingente”.