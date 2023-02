Giorno ricordo, Mattarella: no a divisioni, unità in solidarietà

Venerdì 10 febbraio 2023 - 12:04

Per sofferenze subite dai nostri esuli

Roma, 10 feb. (askanews) – “Le sofferenze subite dai nostri esuli, dalle popolazioni di confine, non sono non possono essere motivo di divisione nella nostra comunità nazionale ma, al contrario, richiamo di unità nel ricordo, nella solidarietà, nel sostegno”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale per le celebrazioni del giorno del ricordo.