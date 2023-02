Giorno Ricordo, Fedriga: non diamo nulla per scontato

Venerdì 10 febbraio 2023 - 12:17

Cerimonia a Basovizza

Trieste, 10 feb. (askanews) – “Oggi chi vive queste terre, chi vive ogni anno a Basovizza il 10 febbraio, chi conosce le sofferenze perché raccontate anche per via diretta dai familiari di vittime, da persone scappate dalla propria terra, magari dà per scontato che il percorso intrapreso sia inarrestabile; purtroppo non è così”. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, alla cerimonia presso la Foiba di Basovizza. “Non dobbiamo dare nulla per scontato e ogni 10 febbraio ci sarà questo ricordo, ma non basta il 10 febbraio. Dobbiamo divulgare pubblicamente dentro le scuole: ringrazio i dirigenti scolatici, i professori che sono qui oggi, che hanno portato gli studenti anche da fuori il territorio triestino. Dobbiamo divulgare di fronte all’Italia, all’Europa e al mondo quanto avvenuto, quanto sangue è colato tra queste pietre. E non per un senso di rivendicazione o di vendetta, ma per un senso di verità. Non dobbiamo dare per scontata la verità – ha continuato Fedriga -. È vero, in questi anni i rigurgiti negazionisti, revisionisti o riduzionisti sono fortunatamente andati scemando, ma non si sono spenti. E a questi dobbiamo contrapporre la verità, ma alla verità dobbiamo dare una voce perché anche in uno stato democratico quale quello italiano, c’è stato l’oblio e il silenzio e i percorsi di pace che sono stati costruiti in questi anni, di dialogo e di un futuro reciproco con i popoli che vivono queste terre è stato costruito grazie all’abbattimento di quel buio e di quell’omertà”. Fedriga ha poi aggiunto che “non si costruisce la pace con la menzogna, non si costruisce la pace con il silenzio. E dunque non dobbiamo dare per scontato che questo percorso vada avanti e l’impegno di ogni singolo rappresentante delle istituzioni, l’impegno di ogni singolo cittadino di questo paese a raccontare la verità è fondamentale – ha proseguito il presidente – per costruire un futuro di pace. E per questo oggi siamo qui a ricordare e a celebrare i martiri delle foibe, ma non basta la celebrazione, il ricordo e il rispetto. Non accontentiamoci. Non diamo per scontato il lungo percorso fatto perché c’è ancora molto da fare e purtroppo c’è ancora chi vorrebbe farci fare passi indietro”. Non diamo per scontato, ha infine raccomandato Fedriga, “che gli altri cittadini che vivono in altre parti d’Italia conoscano il dramma che si è vissuto in questa terra, i nostri connazionali scappati e ammazzati, connazionali innocenti, non diamo per scontato che a livello europeo, malgrado il giusto ricordo e le giuste mozioni approvate a livello europeo e fatte dal sindaco Di Piazza, ma non diamo per scontato che conoscano quanto sia avvenuto in queste terre e la conoscenza è l’unica arma per la libertà”.