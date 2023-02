Giorno ricordo, bandiere a mezz’asta Città metropolitana Napoli

Venerdì 10 febbraio 2023 - 15:00

Disposizione della Presidenza del Consiglio in memoria vittime Foibe

Napoli, 10 feb. (askanews) – In occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe, la Città Metropolitana di Napoli ha esposto a mezz’asta le bandiere nazionale, europea e dell’Ente, come previsto dalla presidenza del Consiglio dei ministri per gli edifici pubblici.“Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 e celebrata il 10 febbraio di ogni anno. La sua istituzione – ricorda una nota della Città metropolitana di Napoli – nasce dalla volontà di conservare e rinnovare ‘la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra (1943-1945), e della più complessa vicenda del confine orientale’. La data prescelta (10 febbraio) è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia”.