De Luca: stupidaggini da politici nazionali che non nomino

Venerdì 10 febbraio 2023 - 16:57

Polemiche su alcuni problemi veri ma senza fare conti con realtà

Napoli, 10 feb. (askanews) – “Sento stupidaggini da parte di elementi politici nazionali che non nomino per non fare pubblicità gratuita. Polemiche su alcuni problemi veri ma senza fare i conti con la realtà, facendo solo campagna elettorale”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta del venerdì. Senza mai nominarlo, il governatore campano ha fatto riferimento al leader della Lega e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ieri aveva detto in diretta tv che “in Campania qualcuno che governa non sa fare il suo mestiere”.Parlando dell’autonomia differenziata, De Luca ha poi parlato di “qualche ministro sgangherato che in queste ore sta pensando a fare la campagna elettorale per la Lombardia” invitandolo a “confronti pubblici sui temi della sanità, del trasporto e dei fondi europei”.