De Luca: nessuno si permetta di fare polemiche su sanità Campania

Venerdì 10 febbraio 2023 - 19:08

In Lombardia 40mila posti letto, da noi sono 12mila: vergogna

Napoli, 10 feb. (askanews) – “Mi è capitato di ascoltare in queste settimane dichiarazioni tanto demagogiche quanto stupide di polemica sulla sanità della regione. Nessuno si permetta di fare polemiche sulla sanità in Campania. Per le risorse e il personale che abbiamo, abbiamo fatto e stiamo facendo miracoli”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.“Vi leggo dei numeri sulla disponibilità di posti letto secondo il ministero della Salute previsti nelle strutture pubbliche: Lombardia 40mila posti letto di degenza ordinaria, in Campania 12mila – ha evidenziato – Abbiamo avuto per un decennio tagli drammatici nel fondo sanitario nazionale. Ancora oggi siamo la Regione che riceve meno risorse fra tutte le Regioni d’Italia. E’ una vergogna. Non ci sono dipendenti perché il Ministero non ha lavorato in questa direzione. Il problema del personale è un problema ovviamente nazionale che rischia di pesare ancora di più nella nostra regione perché, com’è noto, abbiamo dovuto lavorare in questi due anni con 10-15mila dipendenti in meno”. Per De Luca, “nonostante questa situazione abbiamo dimostrato di saper raggiungere risultati di eccellenza nella lotta contro il Covid. Siamo la regione con meno morti di Covid d’Italia, siamo oggi la prima regione d’Italia per i tempi di pagamento, per il fascicolo sanitario elettronico, per il programma di nuovi ospedali che abbiamo messo in campo dopo che siamo usciti dal commissariamento, per le reti dell’emergenza-urgenza. Stiamo completando un programma per i centri antidiabete che farà della Campania la prima regione d’Italia”, ha concluso.