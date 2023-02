Commissione del congresso Pd: Bonaccini al 51,68%, Schlein al 35,82

Venerdì 10 febbraio 2023 - 19:26

Terzo Cuperlo con l'8,08%, poi De Micheli col 4,41%

Roma, 10 feb. (askanews) – E’ di circa 16 punti il vantaggio di Stefano Bonaccini su Elly Schlein alla vigilia del secondo weekend di votazione nei circoli per la corsa alla segreteria del Pd. Il voto tra gli iscritti si concluderà domenica, tranne in Lazio e Lombardia dove i congressi si terranno fino al 19 febbraio.Ad oggi, quando hanno votato 35.196 iscritti, i dati ufficiali della commissione congresso danno Bonaccini in testa con il 51,68% (18.116 voti), seguito da Elly Schlein con il 35,82% (12.556 voti), terzo Gianni Cuperlo con l’8,08% (2,834 voti) e quarta Paola De Micheli con il 4,41% (1.547 voti).vAndranno alle primarie del 26 febbraio i primi due più votati tra gli iscritti.Adm/Int2