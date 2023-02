Autonomia, De Luca: sciocchezze parole Meloni su efficienza

Venerdì 10 febbraio 2023 - 16:39

Unico obiettivo è trasferire risorse da Sud a Centro Nord

Napoli, 10 feb. (askanews) – “Ho ascoltato in questi giorni delle dichiarazioni sulle quali conviene fermarsi un attimo. Il presidente del Consiglio Meloni ha detto che l’autonomia differenziata serve a trasferire le risorse alle Regioni efficienti togliendole alle Regioni inefficienti che non spendono il 70% dei fondi che hanno magari dall’Europa. Questa è ovviamente una sciocchezza”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.“Per quanto riguarda la Campania siamo in media nazionale per la spesa dei fondi europei, per i fondi Fesr siamo al 64% della spesa. Anche su questo – ha proseguito – sfideremo gli esponenti del Governo, dal presidente del Consiglio a qualche ministro sgangherato che, in queste ore, sta pensando a fare la campagna elettorale per la Lombardia, ad avere confronti pubblici sui temi della sanità, del trasporto e dei fondi europei”.“Noi siamo pronti ad accettare la sfida dell’efficienza nei confronti di tutti, ovviamente, a parità di condizioni, di personale e di risorse cioè avendo nelle mani gli strumenti per combattere con i nostri confratelli del Centro Nord”, ha detto ancora De Luca prevedendo: “Questo sarà l’argomento che utilizzeranno per l’autonomia differenziata: ‘siccome non c’è efficienza, noi diamo i soldi a chi è efficiente’. Prepariamoci ad argomenti un po’ demagogici e un po’ sgangherati che hanno il solo obiettivo di prendere risorse del Sud e trasferirle nel Centro Nord alla faccia della Nazione di cui parla il presidente del Consiglio”, ha concluso De Luca.