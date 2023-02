Autonomia, De Luca: Italia via da scena internazionale se degrado Sud

Venerdì 10 febbraio 2023 - 17:24

Già contiamo poco, figuriamoci con un terzo Paese sottosviluppato

Napoli, 10 feb. (askanews) – “Come stiamo vedendo in queste ore non è che contiamo molto sul piano internazionale, al di là delle cerimonie e dei saluti affettuosi, quando arriviamo alla sostanza, sono gli altri i Paesi che decidono oggi, figuriamoci se l’Italia si presenta avendo un terzo del Paese in condizioni di degrado o di sottosviluppo. A quel punto davvero l’Italia sarà cancellata dalla scena internazionale”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.“Spero se ne rendano conto quanto prima possibile. E’ un problema che riguarda la dignità e il peso politico dell’Italia”, ha aggiunto il governatore parlando delle conseguenze che, a suo avviso, comporterebbe l’autonomia differenziata.