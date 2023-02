Roma, Movimenti e sindacati a Comune e Regione: vogliamo le case

Giovedì 9 febbraio 2023 - 19:18

Il monito d Rampelli(Fdi): con Rocca garantita legalità

Roma, 9 feb. (askanews) – Questa mattina in decine, tra sfrattati e associazioni, con l’Unione Inquilini e la rete Caio, presso il dipartimento Patrimonio del Comune di Roma, hanno contestato le politiche del Campidoglio, “che nonostante l’Onu definisca lo sfratto senza alternative una violazione dei diritti umani, lascia senza assistenza decine di persone con morosità incolpevole al giorno”. E in centinaia al pomeriggio, con i movimenti dell’abitare e i comitati capitolini, dall’Esquilino fino alla piazza del Campidoglio, hanno ribadito alla Regione Lazio, prossima alle elezioni, e all’amministrazione capitolina la propria priorità: “stop sfratti e pignoramenti: ora le case”. Nel presidio della mattina l’assessore capitolino al Patrimonio non si era fermato con i manifestanti, che hanno acceso, invece, un vivace contraddittorio con il presidente Pd della commissione consiliare Patrimonio, Yuri Trombetti. “Noi siamo la prima amministrazione che acquista immobili per sbloccare la graduatoria dell’edilizia pubblica Erp”, aveva rivendicato Trombetti. Ma le associazioni hanno criticato, dal profilo di Caio “l’immobilità politica di fronte all’emergenza casa ed a quella umanitaria che ad essa è legata”, e il sostegno “agli interessi della parte forte, ricca e minoritaria della popolazione”, invece “di ricordarsi che la politica si occupa dei più deboli e bisognosi e cominciare a fare qualcosa di concreto”. I movimenti per l’abitare, che hanno occupato in queste ore la sede dell’agenzia regionale per la casa Ater, chiedono alla Regione di dare seguito al proposito di aprire il complesso di San Michele, sul Lungotevere, alle esigenze abitative delle persone in difficoltà nella Capitale. Ma dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli arriva nel tardo pomeriggio un monito: “Usano ricatti e violenza per condizionare le scelte del sindaco di Roma Gualtieri e piegare l’amministrazione regionale. Con Francesco Rocca presidente della Regione Lazio si ascolteranno tutti, ma si cambierà musica e la legalità sarà di nuovo garantita – avverte Rampelli -. Nessuno può strumentalizzare un dramma come quello della casa per alimentare movimenti che occupano immobili di proprietà pubblica e privata per poi subaffittarli e lucrarci perfino sopra”. “Con Zingaretti l’emergenza abitativa è diventata il pretesto per alimentare le occupazioni e violare le liste d’attesa, a spese dei contribuenti – aggiunge Rampelli -. Mai più casi come quello di Via Curtatone, i cittadini onesti che attendono il loro turno in graduatoria saranno rispettati e le occupazioni abusive estirpate”.