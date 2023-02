Rinnovabili, Bonaccini: investire come se non ci fosse un domani

Giovedì 9 febbraio 2023 - 19:07

"Altrimenti un domani non ci sarà davvero"

Roma, 9 feb. (askanews) – “Noi dobbiamo lavorare per una transizione ecologica che sia la più rapida possibile, cercando di non contrapporre ambiente e lavoro perché dobbiamo sì salvaguardare la produzione industriale e manifatturiera ma certamente dobbiamo” anche “investire in energie rinnovabili come se non ci fosse un domani, altrimenti un domani non ci sarà davvero”. Lo ha affermato da Bruxelles il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che oggi ha avuto una serie di incontri con alcuni rappresentanti dei vertici dell’Unione europea.“Io da otto anni – ha spiegato Bonaccini – condivido tutte le scelte strategiche con uno strumento che” i Commissari Ue “Schmit e Timmermans mi confermavano essere uno strumento quasi inedito nel resto d’Europa, che è un ‘Patto per il lavoro e per il clima’ che tiene insieme la sfida di garantire il massimo di occupazione possibile e contemporaneamente” garantisce “gli investimenti sulla transizione ecologica e digitale che possono darci un futuro degno di questo nome”.“Noi – ha sottolineato il presidente dell’Emilia Romagna – abbiamo preso impegni che ci porteranno nel 2035 al 100% di energie rinnovabili e nel 2050 alla neutralità carbonica, che per me potrebbe essere persino anticipato”.