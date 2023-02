Regionali Lombardia, ultimo sprint con big Pd e governatori Lega

Giovedì 9 febbraio 2023 - 20:45

Moratti tra Varese e Como, Fontana sarà intervistato da Zaia

ano, 9 feb. (askanews) – La campagna elettorale di Pierfrancesco Majorino per la presidenza della Lombardia non è stata certo facilitata dal fatto di avere alle spalle un partito di riferimento guidato da un segretario dimissionario, ma alla fine l’eurodeputato del Pd, sostenuto anche dal M5s, ha potuto contare sull’appoggio compatto di tutte le diverse anime dem. Domani, ultimo giorno prima del silenzio che precede il voto del 12 e 13 febbraio, tutti e quattro i candidati alle primarie del partito saranno infatti insieme al suo fianco per dimostrare, anche fisicamente, il proprio sostegno unanime, al di là degli schieramenti in vista del congresso. Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo lo raggiungeranno a Milano, alle 18 al Teatro del Buratto.Il presidente uscente e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, ha invece scelto di chiudere a Brescia, con i cinque colleghi leghisti, cioè il presidente dela Veneto Luca Zaia, quello del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, quello del Trentino-Alto Adige Maurizio Fugatti, quello della Sardegna Christian Solinas e la presidente dell’Umbria, Donatella Tesei. “Vogliamo chiudere la nostra campagna basata sulla concretezza, sul fare, con la presenza dei nostri governatori regionali del Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Umbria e Sardegna, insieme al governatore della Lombardia, per raccontare il lavoro quotidiano e i tanti risultati raggiunti dal buon governo che la Lega assicura ai territori che amministra” ha evidenziato il coordinatore regionale lombardo, Fabrizio Cecchetti.Quello della Lega alle urne, ha detto Fontana che sarà intervistato da Zaia, “sarà un risultato positivo, sento un’ottima aria tra la gente e anche persone che prima magari erano un po’ scettiche, adesso si stanno tutte quante riavvicinando, quindi, sono convinto che si farà un ottimo risultato”. Quanto a Letizia Moratti, che già nei giorni scorsi ha ricevuto i leader di Azione e Italia Viva, Carlo Calenda e Matteo Renzi, chiuderà tra Varese e Como il lungo tour elettorale a bordo del suo pullman, prima di un aperitivo con tutti i candidati in serata a Milano. In mattinata tutti i candidati alla presidenza saranno invece insieme negli studi della Rai di corso Sempione a Milano per la registrazione della seconda e ultima tribuna elettorale.