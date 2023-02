Pnrr, Bonaccini: occasione storica per Italia e per Emilia Romagna

Giovedì 9 febbraio 2023 - 19:07

"Investimenti che potrebbero rilanciare tantissimo la crescita"

Roma, 9 feb. (askanews) – “Oggi ho incontrato ben quattro commissari europei: Timmermans, Schmidt, Gentiloni e Dalli, con i quali abbiamo discusso delle priorità che riguardano ad esempio il Next Generation Eu, il Pnrr, la programmazione dei fondi europei per la mia regione e più in generale questa occasione storica per l’Europa, io dico per l’Italia e per l’Emilia-Romagna, rispetto agli investimenti che potrebbero veramente rilanciare tantissimo una crescita che sappiamo quest’anno rallenterà”. Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che oggi a Bruxelles ha avuto una serie di incontri con alcuni dei rappresentanti dei vertici dell’Unione europea.“Solo la mia Regione – ha aggiunto Bonaccini – ha già ricevuto 6 miliardi e mezzo di euro, in gran parte andati ai Comuni, che dobbiamo saper mettere a valore per una grande opportunità storica, irripetibile per migliorare la qualità dei nostri territori”.