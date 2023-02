Lombardia, Moratti: non mi ritrovo in politica di tagli alla sanità

Giovedì 9 febbraio 2023 - 14:38

Milano, 9 feb. (askanews) – “L’anno scorso i fondi per la sanità erano il 7% del Pil, quest’anno sono scesi al 6,2%, quindi non mi ritrovo assolutamente. Noi abbiamo bisogno di più medici, di più infermieri e dobbiamo anche pagarli meglio”. Lo ha detto la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante un incontro elettorale a Varedo, in provincia di Monza e Brianza.Secondo l’ex vice presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare occorre poi “far crescere la cultura dell’imprenditorialità, con un discorso da aprire con le università, perché essere degli imprenditori significa avere delle competenze diverse da quelle dei manager”.Servono infine, ha concluso, “politiche che facilitino le imprese che assumono giovani donne” e “politiche abitative che le favoriscano”.