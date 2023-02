Lombardia, Moratti: chiamata per disastro Sanità, finirò lavoro

Giovedì 9 febbraio 2023 - 09:16

Ho accettato la sfida perché si trattava di vita o di morte

Milano, 9 feb. (askanews) – “Sono stata chiamata in Regione perché la situazione sanitaria in Lombardia era un disastro. E nonostante la difficoltà ho accettato la sfida perché si trattava di vita o di morte”. Lo scrive Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia ed ex vice del presidente uscente Attilio Fontana. “Il lavoro iniziato – aggiunge Moratti, che è stata fino a pochi mesi fa assessora al Welfare della regione Lombardia – so di poterlo completare con la riforma territoriale, con le liste d’attesa da abbattere e con i pronto soccorso da liberare!”.