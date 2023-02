Lombardia, Fontana: diritti civili li diamo per scontati

Giovedì 9 febbraio 2023 - 19:21

Inutile ripetere quello che abbiamo sempre sostenuto

Milano, 9 feb. (askanews) – “È una cosa che noi diamo per scontata quella dei diritti civili quindi è inutile ripetere quello che abbiamo sempre sostenuto, mi sembra abbastanza ovvio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, a margine dell’evento “La locomotiva d’Italia” al Palazzo delle Stelline, a proposito della presunta scarsa attenzione, lamentata dal Pd, riservata in campagna elettorale al tema dei diritti civili, in particolare del mondo Lgbt.