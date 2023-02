Lombardia, Fontana: anche da me scuse a Occhiuto, ero in imbarazzo

Giovedì 9 febbraio 2023 - 19:08

Su scivolone di Majorino su potenzialità di Lombardia e Calabria

Milano, 9 feb. (askanews) – “Io ho dovuto telefonare al presidente della Calabria per scusarmi, perché mi sentivo io in imbarazzo. Noi apprezziamo i calabresi, i siciliani, tutta la gente che è venuta in Lombardia e che ha contribuito con il loro lavoro e il loro impegno a fare grande questa regione, quindi, sinceramente, ho pensato giusto di chiedere scusa a tutti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, riferendosi allo “scivolone”, rientrato, del suo sfidante Pierfrancesco Majorino sulle potenzialità di Lombardia e Calabria. Una frase che ha provocato la dura reazione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Preferisco glissare, io contrariamente agli altri non ho mai cercato né di offendere né di attaccare su questioni di questo genere. È normale che lasci un pò perplesso. Il problema è che si creano degli squilibri a livello di relazioni” ha aggiunto Fontana a margine di un evento al Palazzo delle Stelline.