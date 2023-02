Lazio, Renzi: Pd duri e puri e poi prendono Giarrusso

Giovedì 9 febbraio 2023 - 19:50

I 5 stelle nel Lazio hanno scelta la candidata di Orlando

Roma, 9 feb. (askanews) – “Il Pd è incredibile. Vanno a fare l’accordo con i 5 stelle nella regione in cui sono più deboli, la Lombardia, quando potevano appoggiare Letizia Moratti e provare a strappare la regione alla destra. Fanno i duri e puri ma poi prendono Giarrusso e Di Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi all’evento di chiusura della campagna elettorale di Marietta Tidei, a Civitavecchia.“Parliamo dei 5stelle nel Lazio? Hanno scelto la candidata di Orlando. Orlando l’ha proposta ovunque in Liguria. Noi come Terzo Polo abbiamo scelto una persona che ha dimostrato di essere seria e capace, Alessio D’Amato”, ha aggiunto