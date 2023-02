Lazio, Bianchi: ristrutturazione green col superbonus regionale

Giovedì 9 febbraio 2023 - 17:46

Saremo i primi a farlo

Roma, 9 feb. (askanews) – “La Regione Lazio potrebbe essere la prima ad aprire un canale parallelo a quello nazionale di incentivi alla ristrutturazione in chiave green. Possiamo mettere in campo una società regionale per comprare i crediti fiscali dalle banche e fluidificare il mercato degli interventi di ristrutturazione. La Regione potrebbe costituire un Fondo di garanzia per il credito bancario a favore delle imprese edilizie che non riescono a monetizzare i loro crediti. Questo significherebbe rilanciare comparto edile e generare posti di lavoro”. Così Donatella Bianchi, candidata M5S alla presidenza della Regione Lazio, oggi a Frosinone per la campagna elettorale.