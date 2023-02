Giorno ricordo, Toti: foibe pagina buia da non dimenticare mai

Giovedì 9 febbraio 2023 - 15:16

Genova, 9 feb. (askanews) – “È nostro dovere tenere viva la memoria delle donne e degli uomini italiani che hanno perso la vita nelle foibe, ricordando così la tragedia delle nostre centinaia di migliaia di connazionali costretti a lasciare le loro case e i loro averi. Una pagina buia e vergognosa della nostra storia da non dimenticare mai”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che oggi ha partecipato alla seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al Giorno del Ricordo.“Commemorare le vittime – ha aggiunto il governatore ligure – è un modo per evitare che cali il silenzio su di un dramma, fondato sull’odio e sulla violenza, che ha colpito tanti innocenti: lo dobbiamo non soltanto a chi ha patito quelle atroci sofferenze, ma anche alle nuove generazioni a cui occorre trasmettere la conoscenza di ciò che è stato e che non deve ripetersi mai più”.Al termine della seduta, il presidente Toti, insieme alle altre autorità che hanno presenziato alla cerimonia, ha premiato gli studenti che hanno vinto il concorso bandito dal Consiglio regionale sulla tragedia delle foibe e sull’esodo.