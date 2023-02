Campania, Oliviero: bene mozione regione concorsi sanità aree interne

Giovedì 9 febbraio 2023 - 20:04

Presidente Consiglio regionale: noi e Sud sempre più penalizzati

Napoli, 9 feb. (askanews) – “Sono soddisfatto per l’approvazione della mozione per impegnare la Giunta regionale a formulare indirizzi ai direttori generali delle Aziende sanitarie per bandire procedure di concorso dedicate con lo scopo di colmare le carenze di personale sanitario che si stanno registrando presso strutture ospedaliere delle aree interne e delle aree disagiate della Campania e auspico che questa grave problematica sia affrontata anche sul piano nazionale per rinforzare e rilanciare il nostro Sistema Sanitario nazionale”. E’ quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero (Pd) primo firmatario della mozione approvata oggi dall’assemblea legislativa campana. “Questa problematica si inserisce in quella più ampia e grave che investe il Servizio sanitario nazionale, che va sostenuto, in quanto costituisce un grande patrimonio della nostra Nazione, particolarmente in quei territori, come le aree interne e le aree disagiate, che hanno subito, in Campania e nel Sud, un forte depauperamento di personale medico ed infermieristico e, quindi, una sostanziale privazione del diritto alla salute, risultando il territorio più penalizzato”, ha aggiunto Oliviero.