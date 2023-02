Campania, Consiglio regionale: ok risoluzione dispersione scolastica

Giovedì 9 febbraio 2023 - 14:46

Approvata con 31 voti favorevoli, un astenuto e sei contrari

Napoli, 9 feb. (askanews) – Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con 31 voti favorevoli, un astenuto e sei contrari, la Risoluzione sulle Politiche per l’istruzione e il contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà educativa”. Una Risoluzione che impegna, tra l’altro, il presidente De Luca e la Giunta regionale a contrastare in ogni sede amministrativa e istituzionale le decisioni assunte dal Governo nell’ultima legge di bilancio in materia di dimensionamento scolastico; introdurre nei futuri avvisi e manifestazioni d’interesse finalizzati all’erogazione di risorse finanziarie per il potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale criteri e requisiti che assicurino in via prioritaria l’ammissione a finanziamento degli istituti scolastici, collocati in zone caratterizzate da disagio socio-economico, maggiormente interessati da elevati tassi di dispersione scolastica, derivante anche dal disagio dei contesti di provenienza e dalla carenza di risorse economiche e familiari. Si chiede anche promuovere la diffusione nei contesti territoriali considerati a rischio la diffusione di esperienze promosse da realtà associative che hanno conseguito risultati positivi in termini di contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al disagio minorile, derivante anche dal disagio dei contesti di provenienza e dalla carenza di risorse economiche e familiari e di destinare maggiori risorse nell’ambito della programmazione Fse 2021-2027 ai programmi rivolti al contrasto alla povertà educativa e all’abbandono scolastico, immaginando altresì nuove azioni e interventi che si affianchino a quelle già esistenti. (segue)