Campania, Consiglio regionale: ok mozione concorsi sanità aree interne

Giovedì 9 febbraio 2023 - 18:18

Approvata all'unanimità dall'Aula

Napoli, 9 feb. (askanews) – Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la mozione “Procedure di concorso dedicate per l’assunzione di personale sanitario presso le strutture ospedaliere delle aree interne, delle aree periferiche e delle aree disagiate della regione Campania” a iniziativa del presidente Gennaro Oliviero e del capogruppo di IV, Tommaso Pellegrino, che ha sottolineato “l’importanza di favorire concorsi dedicati che vadano a potenziare la sanità nelle aree interne che soffrono più di altre l’impoverimento del sistema sanitario nazionale”.A favore sono intervenuti il presidente della Commissione speciale Aree interne, Michele Cammarano, e il consigliere Corrado Matera (gruppo Misto), sottolineando che “nell’importante battaglia contro l’impoverimento della sanità regionale, questo tema è fondamentale e merita il più forte sostegno anche con una norma nazionale che vada in tal senso”. “La soluzione sarebbe quella di centralizzare le graduatorie dei concorsi a livello regionale – ha evidenziato la consigliera Carmela Rescigno (Lega) -, ciò servirebbe a coprire i posti dove c’è effettiva carenza di personale medico”. “E’ importante intraprendere il percorso per potenziare la sanità nelle aree interne anche con concorsi dedicati”, ha aggiunto il capogruppo della Lega Severino Nappi; “per aiutare le aree interne, va bene il concorso dedicato ma occorre fare di più per contrastare il loro depauperamento” per il consigliere Luigi Abbate (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani). “Se si accetta il principio di concorsi dedicati alle aree interne, allora deve accettarsi anche il principio dei concorsi dedicati laddove ci sono più barelle – ha sottolineato il consigliere Alfonso Piscitelli (FdI) -, la programmazione sanitaria va fatta sul piano regionale complessivo e soluzioni ‘anomale’ e incomplete”.“Voterò a favore di questa mozione pur essendo generica e politica perché essa pone un tema critico della carenza di personale più volte ho presentato in legge di stabilità emendamenti per bandire il concorso unico regionale affinché i medici possano scegliere da un’unica graduatoria per non lasciare scoperte le aree interne”, ha aggiunto la vice presidente Valeria Ciarambino.Sono state, inoltre, approvate anche le mozioni: “Energia bene comune” ad iniziativa dei consiglieri Vincenzo Ciampi, Michele Cammarano e Gennaro Saiello “per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili e per ridurre il costo dell’energia, a favore di cittadini ed imprese”, ha spiegato Ciampi; “Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale delle malattie dell’apparato digerente e rete delle emergenze gastroenterologiche. Tavolo tecnico regionale” a iniziativa dei consiglieri Tommaso Pellegrino, Valeria Ciarambino, Carmela Rescigno e Corrado Matera; “Costituzione di un osservatorio denominato Osservatorio regionale sul fenomeno dei campi Rom e nomadi” ad iniziativa dei consiglieri Tommaso Pellegrino, Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo.