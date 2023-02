Alpini, Fedriga: i loro valori sono anche quelli del Fvg

Giovedì 9 febbraio 2023 - 13:01

Adunata nazionale Ana a Udine in maggio

Udine, 9 feb. (askanews) – “Sono contento dell’Adunata nazionale degli Alpini, nel prossimo maggio a Udine, non solo perché è un evento con centinaia di migliaia di partecipanti, ma anche per il messaggio che rappresenta il Corpo nazionale degli alpini, che è un messaggio di comunità, di solidarietà, di disponibilità al sacrificio. Udine ed il Friuli Venezia Giulia diventano in questo modo la capitale di questi valori, fondamentali da trasmettere alla nostra società, per costruire quel modello sociale che vogliamo mantenere, conservare”. Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, a margine della costituzione del Comitato d’onore dell’Adunata, insieme al presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero.