Roma, Gualtieri-Alfonsi: arriva bando aperto su terre pubbliche

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 12:48

Affido trentennale anche di Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere

Roma, 8 feb. (askanews) – “Sarà presto pubblico il nuovo bando per l’affidamento di terre pubbliche, che prevede un’assegnazione trentennale delle tenute e ci darà la possibilità di immaginare ulteriori investimenti”. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della visita di questa mattina al Borghetto San Carlo nel parco di Veio.Le linee guida del nuovo bando, ha spiegato l’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi intervenuta all’evento “le stiamo scrivendo a tante mani, perché molte delle esperienze che hanno provato a partire col bando del 2013 hanno incontrato tante difficoltà”. Alfonsi ha prefigurato un bando “che vogliamo sia perennemente aperto, cosicché, a mano a mano che Urbanistica e Patrimonio ci passano le terre che si vanno svincolando, possano essere immediatamente assegnate per l’agricoltura”. Il nuovo avviso, ha aggiunto Alfonsi “prevede le cose che sono mancate anche la formazione per i giovani, la possibilità di fare filiera, impianti di trasformazione”.Questo, ha sottolineato l’assessora, sarà possibile anche per un’altra iniziativa dell’amministrazione capitolina: “arriva finalmente l’affidamento trentennale, a canone ricognitorio, di Castel di Guido e di Tenuta del Cavaliere, che da ieri sono nella disposizione della nostra amministrazione – ha annunciato Alfonsi – e che saranno i luoghi totalmente pubblici dove intraprendere le filiere a disposizione di tutte le altre attività”.